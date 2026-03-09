Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer. (Archivbild) (picture alliance / Pressebildagentur ULMER / ULMER)

Palmer ist offen für ein Ministeramt in der neuen Landesregierung von Baden-Württemberg. Wenn ihn der Ministerpräsident des Landes anrufe, habe er die letzten 15 Jahre immer gesagt: "Komm vorbei, lass uns darüber reden", sagte Palmer dem Nachrichtenmagazin Politico. Er sei gerne mit Rat und Tat da, wenn das gewünscht werde.

Palmer war nach massiver innerparteilicher Kritik unter anderem wegen Äußerungen über Menschen mit Migrationshintergrund während eines laufenden Parteiausschlussverfahrens bei den Grünen ausgetreten.

Weitere Forderungen an Özdemir

Die Grüne Jugend verlangt von Özdemir außerdem, die Ausweitung der Mietpreisbremse sowie die Prüfung eines Verbotsverfahrens gegen die AfD in den Koalitionsvertrag aufzunehmen. Zudem dürfe die künftige Landesregierung im Bundesrat "keine Verschärfungen der Asyl- und Migrationspolitik" mittragen, heißt es in einem Papier, das unter anderem dem "Handelsblatt vorliegt".

Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.