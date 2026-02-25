Reform des Heizungsgesetzes

Öl- und Gasheizungen können wieder in Häuser eingebaut werden. (imago-images / Rainer Weisflog)

Die Grünen warnten davor, dass Deutschland seine Klimaziele nun deutlich verfehlen werde. Die Deutsche Umwelthilfe sprach von einer bedingungslosen Erfüllung aller Wünsche der fossilen Lobby.

Dagegen sagte Thüringens Ministerpräsident Voigt, CDU, für Menschen in Ostdeutschland und im ländlichen Raum seien die Änderungen wichtig. Dadurch bleibe Wohnen bezahlbar, Eigentum werde geschützt und das Leben im Alltag werde wieder ein Stück einfacher.

Laut der Einigung der Koalition von gestern Abend sollen Immobilienbesitzer in Zukunft Öl- und Gasheizungen in ihre Häuser einbauen dürfen. Ein wachsender Anteil des Betriebs muss aber klimafreundlich erfolgen, beispielsweise mit Biomethan oder synthetischen Kraftstoffen. Die Förderung für den Kauf klimafreundlicher Anlagen wie Wärmepumpen soll bis mindestens 2029 sichergestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.