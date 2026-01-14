Start der Agrarmesse

Die Grüne Woche beginnt am Freitag in Berlin. (Fabian Sommer /dpa)

Anlass ist der Beginn der Grünen Woche am Freitag in Berlin. Die Messe gilt als eine der wichtigsten internationalen Leistungsschauen der Landwirtschaft. Hunderttausende Besucher werden erwartet. Eröffnet wird die Grüne Woche am Donnerstagabend von Bundespräsident Steinmeier. Es ist die 90. Ausgabe der Messe. Die erste Grüne Woche fand im Februar 1926 statt.

Ein Thema bei der Grünen Woche dürfte die geplante Neuverteilung der Agrarsubventionen in der EU ab 2028 sein. EU-Agrarkommissar Hansen sprach sich im Deutschlandfunk für die Idee aus , Direktzahlungen stärker zu Gunsten kleinerer und junger Betriebe zu staffeln.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.