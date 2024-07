ZDF-Interview

Grünen-Chefin Lang: Werden nur mit einer Person an der Spitze in Wahlkampf gehen

Die Grünen werden nach Angaben von Parteichefin Lang nur mit einem Spitzenkandidaten in den Bundestagswahlkampf ziehen. Im ZDF sagte Lang, nach dem Rückzug von Außenministerin Baerbock sehe sie gerade nur Vizekanzler Habeck in dieser Rolle. Endgültig entschieden werde die Frage der Spitzenkandidatur aber erst in den kommenden Monaten.

21.07.2024