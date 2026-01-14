Niederschlagung der Massenproteste im Iran

Diese würden ganz gezielt ihre Privilegien missbrauchen, um Iraner in der Diaspora unter Druck zu setzen und einzuschüchtern, sagte Neumann im Deutschlandfunk. Zugleich bekräftigte die Grünen-Politikerin ihre Forderung nach einer Ausweitung der Sanktionen gegen das Regime in Teheran und die Listung der iranischen Revolutionsgarden als Terrorgruppe. Als Reaktion auf die Niederschlagung der Massenproteste hatten europäische Staaten, darunter Deutschland, gestern die iranischen Botschafter einbestellt.
Die Justiz im Iran strebt offenbar schnelle Gerichtsverfahren und Hinrichtungen von Demonstranten an, die bei den landesweiten Protesten festgenommen wurden. US-Präsident Trump warnte vor diesem Schritt und drohte mit einer harten Reaktion, ohne Details zu nennen.
