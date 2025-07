Der Beschluss, die Behörden der Generalstaatsanwaltschaft zu unterstellen, müsse rückgängig gemacht werden, sagte Freund im Deutschlandfunk . EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Bundeskanzler Merz sollten ihren Einfluss auf den ukrainischen Präsidenten Selenskyj nutzen. Er glaube nicht, dass so ein Zwischenfall, wenn er schnell behoben werde, das Vertrauensverhältnis zur ukrainischen Regierung zerstöre, sagte Freund.

Der Grünen-Politiker ist Ständiger Berichterstatter für die Überwachung der EU-Finanzhilfen an die Ukraine. Das Parlament in Kiew hatte am Dienstag im Eiltempo ein Gesetz verabschiedet, das die wichtigsten Antikorruptionsbehörden der Generalstaatsanwaltschaft unterstellt