Nach FDP-Bundesparteitag

Er habe sowohl von FDP-Parteichef Lindner als auch von Generalsekretär Djir-Sarai starke Bekenntnisse zum Regierungsbündnis vernommen, sagte Audretsch im Deutschlandfunk . Bundesparteitage dienten der Selbstvergewisserung. Naturgemäß gebe es auf solchen Veranstaltungen viel Folklore zur Besänftigung der Parteibasis, meinte der stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende. Er sei zuversichtlich, dass sich die FDP an alle in der Koalition getroffenen Vereinbarungen auch in Zukunft halten werde.