Michael Bloss, Grüne (picture alliance / dts-Agentur / -)

Der Grünen-Politiker kritisierte zudem , dass ein sehr großer Anteil des deutschen Energiebedarfs importiert werde. Die einzige Alternative, davon wegzukommen, sei selbst produzierte, heimische Energie.

Bundeswirtschaftsministerin Reiche hatte zuletzt vor Aktionismus bei Maßnahmen gegen die hohen Preise an Tankstellen gewarnt. Abgeordnete der Regierungsfraktionen kündigten unterdessen an, im Falle einer andauernden Preiskrise zu reagieren - etwa mit einer Übergewinnsteuer.

Kein Durchbruch beim EU-Gipfel

Gestern haben auch die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Brüssel über die Energiepreise beraten. Einen Durchbruch gab es nicht. Sie verabschiedeten einen Zeitplan zum Thema Wettbewerbsfähigkeit. Grundsätzlich geht es darum, bürokratische Hürden abzubauen. Bundeskanzler Merz äußerte sich unzufrieden, dass die internationalen Themen, wie der Iran- und der Ukraine-Krieg, so viel Platz bei dem Treffen einnahmen. Für die folgenden Gipfel wolle er sich für eine andere Reihenfolge der Themen einsetzen.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.