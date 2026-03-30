Reformen im Gesundheitssystem

Der Grünen-Politiker Janosch Dahmen (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Es sei bislang ein verlorenes Jahr gewesen, sagte er im ZDF. Leistungskürzungen bei der gesetzlichen Krankenversicherung erteilte der Grünen-Politiker aber eine Absage. Das verängstige die Menschen und helfe nicht weiter, sagte er den Sendern N-TV und RTL. Mut bei Reformen bedeute nicht, denen, die wenig hätten, etwas wegzunehmen, sondern sich mit einflussreichen Lobbygruppen im Gesundheitswesen anzulegen, betonte Dahmen.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.