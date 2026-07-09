Klage
Grünen-Politiker Dahmen verlangt mehr Beratungszeit für Krankenkassenreform

Der Grünen-Politiker Dahmen hat seine Klage beim Bundesverfassungsgericht gegen die Abstimmung im Bundestag über die Krankenkassenreform verteidigt.

    Janosch Dahmen nimmt an der Sitzung des Gesundheitsausschusses des Bundestags teil.
    Grünen-Politiker Janosch Dahmen (Kay Nietfeld/dpa)
    Dahmen sagte im Deutschlandfunk, das Parlament dürfe ein Gesetz mit solch großen Auswirkungen nicht ohne Not im Eilverfahren durchwinken. Selbst die Abgeordneten der Koalitionsfraktionen wüssten nicht, worüber sie entscheiden würden. Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen betonte, die Bürger müssten sich darauf verlassen können, dass die Abgeordneten informiert seien. Dahmen hatte gestern Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht, um die Abstimmung in dieser Woche zu verhindern. Auch der Linken-Abgeordnete Gürpinar rief Karlsruhe an.

    Warken: Änderungsanträge kamen rechtzeitig

    Bundesgesundheitsministerin Warken, CDU, wies die Kritik zurück. Die Änderungsanträge seien allen rechtzeitig zugegangen. Die geplante Reform soll die gesetzlichen Krankenkassen entlasten, auch durch Belastungen von Patienten, Praxen, Kliniken und der Pharmabranche.

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    Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.