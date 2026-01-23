Nach Votum zu Mercosur-Abkommen im EU-Parlament

Der Grünen-Europapolitiker Marquardt (picture alliance / dts-Agentur / -)

Man müsse im Nachhinein selbstkritisch feststellen, dass man geopolitisch das falsche Signal ausgesandt habe, sagte der Delegationsleiter der deutschen Grünen im Bayerischen Rundfunk. Er bezeichnete es auch als Fehler, dass das Ergebnis mit Hilfe der Rechtsaußen-Parteien zustande gekommen sei. Den Grünen gehe es nicht um eine Blockade des Vertrags, sondern darum, bestimmte Teile vom Europäischen Gerichtshof überprüfen zu lassen. Das Abkommen könne trotzdem vorläufig in Kraft treten. Marquardt betonte, bei künftigen Abstimmungen werde man versuchen, mit Konservativen, Liberalen, Sozialdemokraten und auch mit den Linken proeuropäisch-demokratische Mehrheiten zustande zu bringen.

