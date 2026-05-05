Regierungs-Bilanz

Brantner sagte im Deutschlandfunk, auch jetzt sei es so, dass sich die Partner nur noch gegenseitig beharken würden. Keiner würde dem anderen einen Erfolg gönnen. Zudem würden Union und SPD es nicht schaffen, ein Reformpaket zu schnüren, das auch die staatliche Seite reformiere. Als Beispiel nannte die Grünen-Politikerin die geplante Gesundheitsreform. Alle Bürger würden belastet, der Staat selbst verändere sich aber nicht.
Die Regierung aus Union und SPD ist seit fast genau einem Jahr im Amt. Am 6. Mai 2025 wurde der CDU-Politiker Merz zum Bundeskanzler gewählt. Der Fraktionschef der Union im Bundestag, Spahn, stellt sich heute zur Wiederwahl. Es gibt keine Gegenkandidaten.
Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.