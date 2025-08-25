Ex-Vizekanzler

Er habe versucht, eine politische Idee zu leben, sei aber abgewählt worden. Da könne man nicht einfach so weitermachen, als wäre nichts geschehen. Habeck batum Verständnis bei denjenigen, die sich gewünscht hätten, dass er das Bundestag-Mandat behalte.
Habeck war in der vergangenen Legislaturperiode Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler. Bei der Bundestagswahl im Frühjahr war er als Spitzenkandidat der Grünen angetreten und hatte anschließend die Verantwortung für die Wahlverluste übernommen. Habeck erklärte, im kommenden Jahr an ausländischen Bildungseinrichtungen zu forschen und zu lehren, unter anderem in Kopenhagen und Berkeley.
Diese Nachricht wurde am 25.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.