Ex-Vizekanzler
Grünen-Spitzenpolitiker Habeck zieht sich zum 1. September aus dem Bundestag zurück

Der frühere Vizekanzler Habeck zieht sich zum 1. September aus dem Bundestag zurück. Das kündigte der langjährige Grünen-Politiker in Berlin an. Er müsse Abstand zum engen Korsett des Berliner Politikbetriebs gewinnen, begründete Habeck seine Entscheidung in einem Interview mit der Zeitung "taz".

    Das Bild zeigt Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) im Anzug, der sich von einem Stuhl abwendet und im Begriff ist zu gehen. Die Beleuchtung erzeugt einen starken Schatten an der blauen Wand
    Robert Habeck (Archivbild) (picture alliance / dpa / Soeren Stache)
    Er habe versucht, eine politische Idee zu leben, sei aber abgewählt worden. Da könne man nicht einfach so weitermachen, als wäre nichts geschehen. Habeck batum Verständnis bei denjenigen, die sich gewünscht hätten, dass er das Bundestag-Mandat behalte.
    Habeck war in der vergangenen Legislaturperiode Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler. Bei der Bundestagswahl im Frühjahr war er als Spitzenkandidat der Grünen angetreten und hatte anschließend die Verantwortung für die Wahlverluste übernommen. Habeck erklärte, im kommenden Jahr an ausländischen Bildungseinrichtungen zu forschen und zu lehren, unter anderem in Kopenhagen und Berkeley.
    Diese Nachricht wurde am 25.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.