Rentenstreit

Betreutes Regieren sei jetzt vorbei, sagte Co-Parteichef Banaszak der Zeitung "Bild am Sonntag" mit Blick auf eine drohende Blockade des Gesetzes durch junge Abgeordnete von CDU und CSU im Bundestag. Er halte das Rentenpaket aber in der Summe auch für falsch.
Das Rentenpaket der schwarz-roten Koalition steht im Bundestag wegen des Widerstands von 18 Abgeordneten der Jungen Gruppe in der Union auf der Kippe. Sollten ihre Stimmen bei dem für Dezember geplanten Votum fehlen, hätte die Koalition von Bundeskanzler Merz keine eigene Mehrheit.
