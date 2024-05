75 Jahre Grundgesetz: Weiter hohe Zustimmungswerte (picture alliance / dpa / Uli Deck)

Zu dem Ergebnis kommt eine repräsentative Studie des Mercator Forums Migration und Demokratie der Universität Dresden. "Die Bereitschaft der Deutschen, das Grundgesetz zu verteidigen, ist stark ausgeprägt", bilanzierte Direktor Hans Vorländer. Das Grundgesetz erfahre "weiterhin hohe Zustimmung". 81 Prozent der Bürger sind der Meinung, das Grundgesetz habe sich bewährt, nur sechs Prozent verneinen das.

Professor Udo di Fabio, ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht, sagte im Deutschlandfunk, dass die Grundzüge des Grundgesetzes bis heute gleich geblieben seien. Außerdem mahnte er an, dass das Vertrauen in das politische System und in die Demokratie abnehme.

