Kölner Forum für Journalismuskritik

Er berichtete von Nawalnys Haftbedingungen und nannte diese "folterähnlich": Seinen Angaben zufolge lebt Nawalny in einer rund sechs Quadratmeter großen dunklen Zelle. Seit Bett muss tagsüber an die Wand gelehnt werden. Er könne also wählen zwischen stehen, auf dem Boden sitzen oder auf einem kalten Metallschemel zu hocken. Er verfüge über kein warmes Wasser. Ihm werde medizinische Hilfe verwehrt ebenso wie vertrauliche Gespräche mit seinem Anwalt oder Familienbesuch. Alburow betonte, es gebe kein Menschenrecht, dessen man Nawalny noch nicht beraubt hätte. Man danke allen, die nicht schweigen und die Aufmerksamkeit auf diese Zustände lenkten.

Chefredakteurin Wentzien sagte in ihrer Laudatio, die Veröffentlichungen Nawalnys und seiner Mitstreiter machten sichtbar, was sich hinter hohen Mauern im "System Putin" an Korruption und geheimen Reichtümern verberge. Der Dissident befindet sich derzeit in einem russischen Straflager.

Die nach dem Investigativjournalisten Günter Wallraff benannte Ehrung wird von der Initiative Nachrichtenaufklärung verliehen.

