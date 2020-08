Ein Cembalo nach historischen Vorbildern im Dialog mit einem Streichquintett auf Darmsaiten: Wem Johann Sebastian Bachs Cembalokonzerte als Musik für Klavier und Orchester vertraut waren, der dürfte fasziniert bis befremdet aufgehorcht haben, als 1968 die Aufnahme mit dem Niederländer Gustav Leonhardt und seinem Consort erschien. Selbst von anderen Interpretationen mit Cembalo hob sich Leonhardts puristische Sichtweise deutlich ab, spielte die Konkurrenz doch noch auf neobarocken Instrumenten, in denen viel moderner Klavierbau steckte. Leonhardts historisierender Ansatz wurde wegweisend für eine ganze Interpretationsschule. Doch wirkt die Einspielung, die in mehreren Aufnahmephasen seit 1961 entstand, im klanglichen Ergebnis durchaus heterogen. Was ein Wiederhören umso reizvoller macht.