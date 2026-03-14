Krieg in Nahost

Nach einem israelischen Angriff auf Sidon im Libanon (AP / dpa / Mohammad Zaatari)

Das libanesische Gesundheitsministerium teilte mit, bei den Toten handele es sich um Ärzte, Sanitäter und Krankenschwestern. Es würden immer wieder Sanitäter ins Visier genommen, hieß es weiter. Israel beschuldigte seinerseits die pro-iranische Hisbollah-Miliz, Rettungswagen und medizinische Infrastruktur für militärische Zwecke zu nutzen.

UNO-Generalsekretär Guterres sprach sich für eine diplomatische Lösung aus. Laut einem Bericht der israelischen Zeitung "Haaretz" könnten bereits in den kommenden Tagen Vertreter Israels und des Libanon direkte Gespräche führen, an denen auch die USA beteiligt sein könnten. Zudem bot Frankreichs Präsident Macron an, zwischen Israel und dem Libanon zu vermitteln.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.