Nach Festnahme durch Huthi
Guterres fordert Freilassung von UNO-Mitarbeitern im Jemen

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, hat die Festnahme von UNO-Mitarbeitern im Jemen verurteilt.

    Das Logo des WFP
    Das WFP hat 2020 den Friedensnobelpreis erhalten (AP)
    Er forderte die sofortíge Freilassung. Huthi-Rebellen hatten gestern in der Hauptstadt Sanaa mindestens elf UNO-Mitarbeiter festgenommen. Laut Guterres drangen sie auch in die Räumlichkeiten des Welternährungsprogramms ein und beschlagnahmten Eigentum der Vereinten Nationen.
    Die islamistische Huthi-Miliz kontrolliert mit ihrer international nicht anerkannten Regierung inzwischen fast den gesamten Jemen. Sie wird maßgeblich von der Führung im Iran unterstützt.

    Diese Nachricht wurde am 02.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.