Nach Festnahme durch Huthi

Er forderte die sofortíge Freilassung. Huthi-Rebellen hatten gestern in der Hauptstadt Sanaa mindestens elf UNO-Mitarbeiter festgenommen. Laut Guterres drangen sie auch in die Räumlichkeiten des Welternährungsprogramms ein und beschlagnahmten Eigentum der Vereinten Nationen.
Die islamistische Huthi-Miliz kontrolliert mit ihrer international nicht anerkannten Regierung inzwischen fast den gesamten Jemen. Sie wird maßgeblich von der Führung im Iran unterstützt.
Diese Nachricht wurde am 02.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.