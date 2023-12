UNO-Resolution

Guterres fordert Waffenstillstand in Gaza - Kritik an "verwässerter" Einigung

UNO-Generalsekretär Guterres hat nach der Resolution für die Erweiterung humanitärer Hilfen im Gazastreifen zu einem Waffenstillstand aufgerufen. Es sei die einzige Möglichkeit, den dringenden Bedürfnissen der Menschen in Gaza gerecht zu werden, sagte Guterres in New York. Es sei noch viel mehr nötig als in der Resolution stehe. Mehrere Staaten sprachen von einer verwässerten Einigung und zeigten sich enttäuscht.