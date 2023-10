Krieg im Nahen Osten

Antonio Guterres, UNO-Generalsekretär (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Die Menschenrechte dürften nicht ignoriert werden, teilte Guterres in New York mit. Bei den Kämpfen müsse die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen äußerte sich besorgt über die Ausweitung des Bodeneinsatzes der israelischen Armee im Gazastreifen und den anhaltenden Raketenbeschuss aus Gaza auf Israel. Guterres forderte erneut einen humanitären Waffenstillstand sowie ungehinderten Zugang für Hilfskräfte in den Gazastreifen.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.