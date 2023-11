Nahost-Krieg

UNO-Generalsekretär Guterres (Craig Ruttle / AP / dpa / Craig Ruttle)

Rund 80 Prozent der Bevölkerung seien inzwischen zu Binnenflüchtlingen geworden, sagte Guterres in New York. In dem Küstengebiet gebe es für Zivilisten derzeit keinen sicheren Ort. Guterres bekräftigte in diesem Zusammenhang seine Forderung nach einer Verlängerung der Feuerpause. Zugleich forderte er die militant-islamistische Hamas auf, sämtliche Geiseln unverzüglich und bedingungslos freizulassen.

Derweil prüft die israelische Armee nach eigenen Angaben eine Erklärung der Hamas, wonach drei Geiseln bei einem israelischen Bombenangriff getötet worden sein sollen. Dies hatten die Kassam-Brigaden, der militärische Arm der Terrororganisation, mitgeteilt. Danach sollen ein zehn Monate altes Baby, sein vierjähriger Bruder und ihre Mutter getötet worden sein. Nach Medienberichten hatte die Hamas Israel heute früh eine weitere Liste mit Namen von Geiseln überstellt, die heute übergeben werden sollen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 29.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.