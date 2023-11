Nahostkrieg

UN-Generalsekretär Guterres (Craig Ruttle / AP / dpa / Craig Ruttle)

Er denke nicht, dass ein solches Protektorat eine Lösung sei, erklärte Guterres in New York. Stattdessen sollte es eine Übergangsphase geben, an der unter anderem die USA und arabische Staaten beteiligt seien. Die Vereinigten Staaten könnten dann Hauptgarant für Israels Sicherheit sein, während arabische Länder die Unterstützung der Palästinenser sicherten. Zugleich verwies Guterres darauf, dass es wichtig sei, die Tragödie dieses Kriegs in eine Chance umzuwandeln. Dazu müsse mit Entschlossenheit eine Zweistaatenlösung verfolgt werden. - Heute erörtern die Brics-Staaten die Lage im Nahen Osten. Die Gruppe besteht aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Auch die Staats- und Regierungschefs von Argentinien, Ägypten, Äthiopien, dem Iran, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten nehmen an der Video-Konferenz teil.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.