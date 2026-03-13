UNO-Generalsekretär Guterres ist zu einem "Solidaritätsbesuch" in den Libanon gereist. (AFP / DANI ASSI)

Er wolle den Menschen seine Solidarität zeigen, teilte Guterres in der Hauptstadt Beirut mit. Er appellierte an Israel und die Hisbollah, die gegenseitigen Angriffe einzustellen. Zudem rief Guterres die Weltgemeinschaft auf, zusätzliche Gelder für die humanitäre Hilfe bereitzustellen. Nach Angaben der Vereinten Nationen kamen bei den israelischen Angriffen auf den Libanon bislang hunderte Zivilisten ums Leben; mehr als 800.000 Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht.

Der israelische Verteidigungsminister Katz drohte dem Libanon mit weiteren Zerstörungen als Reaktion auf die Angriffe der pro-iranischen Hisbollah auf Israel. Die Hisbollah hatte nach den US-israelischen Angriffen auf den Iran damit begonnen, Raketen auf Ziele in Israel zu feuern.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.