Kiew

Habeck: Energiepartnerschaft mit Ukraine neu auflegen

Vizekanzler Habeck hat gemeinsam mit einer Wirtschaftsdelegation die Ukraine besucht. Der Bundeswirtschaftsminister sagte in der Hauptstadt Kiew, die Reise sei als klares Zeichen gedacht, dass man fest an den Sieg des Landes und an dessen Wiederaufbau glaube.

03.04.2023