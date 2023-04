Bundeswirtschaftsminister Habeck (picture alliance / dpa / Wolfgang Kumm)

Die Umgehung von Sanktionen müsse unterbunden werden, so Habeck. Konkret geht es dabei um die Lieferung von Waren unter anderem an Staaten im Kaukasus, die dann von dort offenbar nach Russland verkauft werden. Habeck forderte eine Beweislastumkehr, wonach Unternehmen in der EU selbst anzeigen sollten, wenn die Verkäufe in solche Staaten massiv steigen würden. Nur wenn die Sanktionen eingehalten würden, machten sie Sinn.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.