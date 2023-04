Ukraine-Krieg - Vizekanzler Habeck in der Ukraine (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

In diesem Fall sei das aber sinnvoll, um mit dem Wiederaufbau der Ukraine schon zu beginnen, obwohl der Krieg noch im Gange sei. Habeck war gestern in Begleitung einer Wirtschaftsdelegation in die Ukraine gereist. Dabei hatte der Pharma- und Chemiekonzern Bayer angekündigt, 60 Millionen Euro in der Ukraine zu investieren. Außerdem will die Baustofffirma Fixit ihre Kapazitäten in der Baustoff-Produktion in der Ukraine quasi verdoppeln.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 04.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.