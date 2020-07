Für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geht ein "Traum aus Jugendjahren" in Erfüllung, wie er selbst sagt: Das Istanbuler Wahrzeichen Hagia Sophia – einst Kirche, dann unter den Osmanen eine Moschee und von Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk 1934 säkularisiert und zum Museum gemacht – wird ab diesem Freitag wieder als Moschee genutzt.

Das Oberste Verwaltungsgericht der Türkei hatte am 10. Juli der Hagia Sophia den Status als Museum aberkannt. Erdogan ordnete daraufhin an, das Gebäude für das islamische Gebet als Moschee zu öffnen.

"Es geht hier um eine Machtdemonstration"

Die Entscheidung ist hoch umstritten. Während Erdogan von einer "Auferstehung" spricht und einem "Fehler", der behoben werde, kritisieren Kirchenvertreter sowie Russland und Griechenland die Entscheidung scharf. In den Ländern spielt die Orthodoxe Kirche eine wichtige Rolle.

"Die Hagia Sophia war über 80 Jahre ein Museum. Sie gehört weder Christen noch Muslimen. Sie ist Weltkulturerbe und sollte daher für jeden zugänglich sein", sagte Sevim Dagdelen, Obfrau der Linken im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages im Dlf. Mit der Entscheidung wollen man zwischen Religion und Politik spalten, sagte sie: "Es geht hier um eine Machtdemonstration, eine Machtpolitik und eine islamistische Agenda".

Trotz heftiger Kritik - In Istanbuls Hagia Sophia erstmals wieder Freitagsgebet (04:32)

Nach der umstrittenen Aussage des türkischen Präsidenten Erdogan ein Museum wieder als Gebetsort zu öffnen, ist es nun soweit: Die Hagia Sophia wird wieder als Moschee genutzt. Kritiker sind weiter scharf dagegen.

(AFP / Ozan Kose)Martialischer Triumph

Die Hagia Sophia in Istanbul diente in ihrer Geschichte schon als Kirche und als Moschee – bevor Atatürk sie in ein Museum umwandelte. Nun darf in den Räumen wieder gebetet werden. Staatspräsident Erdogan hat "die Säkularisierung auf den Müllhaufen der Geschichte befördert", kommentiert Ingo Arend.

Dagdelen: Erdogan plant, die Grenzen der Türkei zu verändern

Dagdelen sagte, dass bereits die ersten Stimmen laut werden, dass die byzantinischen Fresken in der Kirche abgenommen oder zerstört werden sollen. "Das ist ein Akt kultureller Barbarei."



Pikant ist weiterhin, dass genau am Freitag der der Jahrestag des Lausanner Vertrages ist, der am 24. Juli 1923 unterschrieben wurde und der den Grenzverlauf zwischen Griechenland und der Türkei festgelegt. Dagdelen sagte, dass dies kein Zufall sei; Erdogan plane die Grenzen der Türkei zu verändern.

"Der Akt, die Hagia Sophia in eine Moschee umzuwandeln, ist ein Akt der Aggression Erdogan. Es ist eine klare Kampfansage an seine innenpolitischen Gegner und die Andersdenkenden in der Türkei, aber auch eine Kriegserklärung an die Nachbarstaaten der Türkei", so Dagdelen.

"Ohne Berlin und Brüssel wäre Erdogan längst am Ende"

"Erdogan geht es auch darum aus der Krönungkirche der byzantinischen Kaiser eine Schmuckkassette seiner Machtentfaltung zu machen. Dieser Tag sei ein Manifest eines radikalisierten Islamismus", sagte sie. Religion werde hier für die politische Macht von Erdogan instrumentalisiert, dies werde in der westlichen Welt aber nicht ernst genommen und heruntergespielt.

Die Bundesregierung und auch die EU dürften Erdogan aber nicht weiter unterstützten, forderte Dagdelen. "Ohne Berlin und Brüssel wäre Erdogan längst am Ende". Dabei gehe es um die Finanz- und Wirtschaftshilfe und um die Militärlieferungen. Sie forderte auch ein Ende des Flüchtlingsabkommens und der EU-Beitrittsverhandlungen. Ein Angriff Erdogans auf Griechenland erscheine möglich, damit müsse man rechnen.