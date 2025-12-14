Barocke Feier der Musik
Hail! Bright Cecilia!

Die Heilige Cecilia haben Henry Blow und Henry Purcell mit festlichen Oden gefeiert, das Ensemble Poème Harmonique präsentiert die zwei Werke in einer quicklebendigen und atmosphärisch dichten Interpretation.

Am Mikrofon: Bernd Heyder |
Hail! Bright Cecilia
John Blow: „Welcome every Guest“
Henry Purcell: „Hail! Bright Cecilia“ Z. 328

Charlotte La Thrope (Sopran), Paul-Antoine Bénos-Djian (Countertenor)
Hugo Hymas (Tenor), Tomáš Král, Vlad Crosman (Bariton)
Le Poème Harmonique, Leitung: Vincent Dumestre

Label: Château de Versailles Spectacles

