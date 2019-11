"Die neue Zukunft des Anti-Doping-Kampfes beginnt jetzt", sagte Witold Banka auf der WADA-Konferenz am 7. November 2019 in Kattowitz, die ihn im Amt des neuen WADA-Präsidenten bestätigte. Ist das so?

Bislang nur national aktiv

Hajo Seppelt ist skeptisch, auch wenn Banka als polnischer Minister für Sport und Tourismus zumindest im polnischen Anti-Doping-Kampf einiges erreicht haben soll - unter anderem eine Neuaufstellung der polnischen Anti-Doping-Agentur. Auf dem internationalen Parkett sei Banka bisher jedoch noch "ein unbeschriebenes Blatt", sagte ARD-Dopingexperte Seppelt in der Sendung "Sport am Samstag".

Banka habe am Ende auch den Segen des IOC und dessen Präsidenten Thomas Bach bekommen, so Seppelt. Nun müsse man abwarten, wie er sich in Zukunft gegenüber dem IOC positionieren wird. "Ein Lackmustest könnte zum Beispiel sein, wenn es darum geht, wie mit Russland verfahren wird angesichts des mutmaßlichen Doping-Daten-Skandals."

