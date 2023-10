Krieg im Nahen Osten

Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (picture alliance / Michael Kappeler)

Haldenwang sagte dem Magazin "Spiegel", seit dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober habe es in diesem Zusammenhang in Deutschland bereits 1.800 Straftaten gegeben. Haldenwang sprach von einer neuen Welle des Antisemitismus, die noch länger andauern werde.

Auf pro-palästinensischen Kundgebungen zum Gaza-Krieg waren seit dem 7. Oktober in mehreren deutschen Städten antisemitische Parolen gerufen und Unterstützung für die Hamas geäußert worden. Allerdings verliefen zahlreiche der Veranstaltungen auch ohne Zwischenfälle.

