Krieg im Gazastreifen

Die islamistische Hamas will offenbar einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe akzeptieren. (dpa / picture alliance / Majdi Fathi)

Das melden unter anderem die Nachrichtenagenturen Reuters und AFP. Vermittler aus Ägypten und Katar hatten der Palästinenserorganisation den Vorschlag der USA für eine 60-tägige Feuerpause übermittelt. In dieser Zeit sollen palästinensische Gefangene im Gegenzug für die Freilassung der Hälfte der in Gaza festgehaltenen israelischen Geiseln ausgetauscht werden. Zudem soll es Verhandlungen über einen dauerhaften Waffenstillstand geben. Ägyptens Außenminister Abdelatti sagte, Hamas-Chef al-Hajja sei an den Gesprächen in Kairo beteiligt. Von israelischer Seite gibt es noch keine Reaktion.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.