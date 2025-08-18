Gaza-Krieg

Das melden die Nachrichtenagenturen Reuters und AFP. Demnach informierten Ägypten und Katar die Hamas über den neuen Vorschlag. Beide Länder vermitteln seit Monaten in dem Krieg zwischen Israel und der Hamas. Auch die USA sind an den diplomatischen Bemühungen beteiligt.
Unklar ist noch, inwieweit sich der neue Vorschlag von den bisherigen unterscheidet, die immer wieder gescheitert waren. Nach arabischen Medienberichten kombiniert das neue Papier Elemente einer vorübergehenden Waffenruhe und der Übergabe von Geiseln mit einem Rahmen für ein umfassenderes Abkommen.
