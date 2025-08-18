Krieg im Gazastreifen

Die islamistische Hamas will offenbar einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe akzeptieren. (dpa / picture alliance / Majdi Fathi)

Das erklärte die Terrororganisation auf Telegram. Die Pläne gehen auf einen Vorschlag des US-Sondergesandten Witkoff zurück. Demnach sollen während einer 60 Tage langen Waffenruhe zehn israelische Geiseln im Gegenzug für palästinensische Häftlinge freigelassen werden. Zudem soll es Verhandlungen über einen dauerhaften Waffenstillstand geben.

Israels Ministerpräsident Netanjahu sagte in einer Videobotschaft lediglich, er habe die Medienberichte über eine positive Antwort der Hamas vernommen. Sein Sicherheitskabinett hatte vor gut einer Woche eine Ausweitung des Gaza-Kriegs beschlossen.

