Einer Mitteilung zufolge wurden Palästinenser in dem von Israel besetzten Gebiet aufgefordert, sich nach dem traditionellen Freitagsgebet an Märschen zu beteiligen. Dabei solle das - Zitat - feige Verbrechen des Attentats verurteilt werden, hieß es.

Hanija war in einem Gästehaus der iranischen Regierung in Teheran getötet worden. Laut "New York Times" starb er bei einer Bombenexplosion. Hanija soll morgen in der katarischen Hauptstadt Doha beigesetzt werden, wo er zuletzt im Exil lebte.

