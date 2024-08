In Teheren fand bereits eine große Trauerzeremonie für Hanija statt. (Vahid Salemi / AP / dpa / Vahid Salemi)

Dabei solle das - Zitat - feige Verbrechen des Attentats verurteilt werden, hieß es. Hanija war in einem Gästehaus der iranischen Regierung in Teheran getötet worden. Laut "New York Times" starb er bei einer Bombenexplosion. Der Iran und die Terrororganisation machen Israel für den Anschlag verantwortlich.

In der katarischen Hauptstadt Doha versammelten sich tausende Menschen, um die Beerdigung von Hamas-Chef Hanija zu verfolgen. Die Trauerfeier begann mit einem Gebet in der größten Moschee. Im Anschluss soll Hanija auf einem Friedhof in Lusail beigesetzt werden. Das katarische Staatsfernsehen berichtete von höchsten Sicherheitsvorkehrungen.

Weitere Flüge ausgesetzt

Aus Furcht vor einer Eskalation des Konflikts in Nahost meiden immer mehr Fluggesellschaften den Luftraum über der Region. So setzte auch die italienische Airline ITA ihre Flüge von und nach Tel Aviv aus. In den vergangenen Tagen hatten bereits die Lufthansa, Air India, sowie die US-Fluggesellschaften United Airlines und Delta Air ihre Flüge von und nach Tel Aviv annulliert. Die Lufthansa hatte auch den Stopp ihrer Flüge von und in die libanesische Hauptstadt Beirut bis zum 12. August verlängert.

US-Präsident Biden führte nach eigenen Angaben ein Gespräch mit Israels Ministerpräsident Netanjahu über die Tötung von Hanija. Dies sei nicht hilfreich für die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen gewesen.

Weitere Informationen

Nach Angriffen in Iran und Libanon - Droht eine Eskalation in Nahost

Diese Nachricht wurde am 02.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.