Gespräche über Waffenruhe

Die Freilassung der Geiseln sei bei Verhandlungen mit Israel vereinbart worden, heißt es in einer Erklärung der Terrororganisation. Weitere wichtige Punkte wie die Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen oder ein Rückzug der israelischen Armee aus dem Palästinensergebiet seien weiter ungeklärt. Die US-Regierung hatte zuletzt ihre Hoffnung auf eine Waffenruhe bis Ende dieser Woche geäußert. Präsident Trump hält mittlerweile auch eine Einigung erst kommende Woche für möglich.

Derweil gingen die Angriffe Israels im Gazastreifen weiter. Dabei wurden palästinensischen Angaben zufolge mehrere Menschen getötet. In Israel gab es am frühen Morgen Raketenalarm. Das Geschoss stammte laut der Armee aus dem Jemen. Die dortige Huthi-Miliz greift Israel seit Beginn des Gaza-Kriegs immer wieder an, ebenso Handelsschiffe mit angeblichem Bezug zu Israel. Nach US-Angaben versenkte die Miliz im Roten Meer das Handelsschiff "Eternity C".

