Nahostkonflikt - Übergabe von vier toten Geiseln (Abdel Kareem Hana / AP / dpa / Abdel Kareem Hana)

Im Anschluss soll ihre Identität in Israel geprüft werden. Unklar blieb, wie lange dies dauern könnte. Die Hamas beschuldigte Israel, die Mutter und ihre Kinder bei einem Luftangriff auf den Gazastreifen getötet zu haben. Der von ihnen getrennt gefangen gehaltene Vater wurde in diesem Monat lebend an Israel übergeben.

Die Hamas hatte am Dienstag mitgeteilt, die vier toten Geiseln an Israel übergeben zu wollen. Das Büro von Israels Premierminister Netanjahu bestätigte die Vereinbarung mit der Islamistenorganisation. Im Gegenzug wird Israel Berichten zufolge alle Frauen und Minderjährigen freilassen, die seit Beginn des Gazakriegs im Oktober 2023 festgenommen wurden und die nicht am bewaffneten Kampf gegen Israel beteiligt gewesen sein sollen.

Insgesamt 24 Geiseln freigelassen

Vier weitere Leichen sollen laut Hamas kommende Woche übergeben werden. Zudem sollen am Samstag sechs weitere Geiseln im Rahmen des Abkommens zwischen Israel und der Islamistenorganisation freikommen.

Seit Beginn der Waffenruhe im Gazakrieg am 19. Januar hatten Islamisten im Gazastreifen in mehreren Runden bislang 19 Geiseln freigelassen. Zusätzlich kamen fünf aus Israel entführte Thailänder unabhängig von der Vereinbarung frei. Das mehrstufige Abkommen zwischen Israel und der Hamas sieht vor, dass während einer ersten, sechswöchigen Phase nach und nach insgesamt 33 Geiseln, darunter acht Tote, im Austausch gegen 1.904 palästinensische Häftlinge freikommen.

