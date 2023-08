Die bisherige "Mutter-Heimat"-Statue in Kiew, wie sie vor dem russischen Angriffskrieg aussah (picture alliance / pressefoto_korb / Micha Korb)

Bereits seit Wochen hatten sie daran gearbeitet, die Kranz- und Schleifenelemente des sowjetischen Emblems zu entfernen. Nun soll der Rest des Schilds folgen und durch ein neues mit dem Wappen der Ukraine, einem Dreizack, ersetzt werden. Außerdem soll die Statue von "Mutter Heimat" in "Mutter Ukraine" umbenannt werden. Das mit Sockel über 100 Meter hohe Stahlbauwerk zeigt eine Frau, die ein Schwert und ein Schild in die Höhe reckt. Es war 1981 eingeweiht worden und überblickt die Hauptstadt der Ukraine von einem Park am Fluss Dnipro aus.

Die Entfernung von Hammer und Sichel vom Schild der Figur ist Teil des Vorhabens, Sowjetsymbole und russische Kultur aus dem öffentlichen Raum der Ukraine zu verbannen. Der Angriffskrieg Moskaus hatte diesen Prozess noch beschleunigt.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.