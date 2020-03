Die drei Amerikaner Larry Goldings, Peter Bernstein und Bill Stewart verbindet eine enge Freundschaft; sie spielen so, wie es einer ihrer CD-Titel auf den Punkt bringt, ‚As One‘. Das Kollektiv, in dem Goldings als primus inter pares agiert, bewegt sich jenseits der schweißtreibenden, Blues-lastigen Direktheit klassischer Orgel-Formationen. Es groovt auf eher feinsinnige Weise und mit gelegentlich nachdenklichen Zwischentönen. Peter Bernstein gehört zu den wenigen Gitarristen, die heute die Tradition eines lyrisch swingenden Jazz à la Kenny Burrell oder Jim Hall weiterpflegen. Bill Stewarts sensibles, klug-unaufdringliches Spiel hat ihn zu Goldings erklärtem Lieblingsschlagzeuger werden lassen und besticht immer wieder mit seinem Gespür für Raum in der Musik. Und Larry Goldings ist schlicht der einflussreichste Hammond-Organist der zeitgenössischen Jazzszene.



Larry Goldings, Orgel

Peter Bernstein, Gitarre

Bill Stewart, Schlagzeug

Aufnahme vom 22.11.2019 beim Klaeng Festival im Stadtgarten/Köln