Heiner Brand ist so etwas wie eine Vereinslegende beim VfL Gummersbach, für den er als Spieler und Trainer aktiv war. Nach dem ersten Abstieg des letzten Gründungsmitglieds, das seit 1966 ununterbrochen in der Bundesliga spielte, gab sich Brand im Interview mit dem Deutschlandfunk dementsprechend niedergeschlagen: "Das geht mir schon sehr nahe. Die letzten Jahre waren auch nicht prickelnd, aber wo es jetzt passiert ist, tut es doch sehr weh."

Es gebe viele Gründe für den Abstieg, sagte Brand. Die Bezahlung der Spieler und Trainer habe sich stark verändert, für eine Kleinstadt sei das schon sehr schwierig. "Aber es sind auch sportliche Dinge falsch gemacht worden. Man hatte noch Altlasten abzutragen."

Parallelen zwischen dem Fußballverein Hamburger SV, der ebenfalls als "Dino" erstmals absteigen musste, sehe Brand schon - auch wenn der HSV ganz andere finanzielle Gründe habe. "Diese Möglichkeiten waren in Gummersbach in den letzten Jahren nicht gegeben." Nichtsdestotrotz wäre ein Verbleib in der Bundesliga möglich gewesen.

"Gute Tipps sind jetzt nicht angebracht"

In der jetzigen Situation müssten die Führungsleute analysieren, was wirtschaftlich möglich ist. "In Gummersbach ist es so, dass da viel Handball-Historie ist. Da kommen jetzt viele, die seit 40 Jahren keinen Bezug mehr zum Handball haben, und meinen, gute Tipps zu geben. Das ist nicht angebracht. Die Zeiten haben sich verändert."



Die Lage des deutschen Handballs im internationalen Vergleich sieht Brand insgesamt nicht so schlecht, auch wenn zum dritten Mal in Folge beim Final-Four-Turnier in Köln, der Champions League, kein deutscher Verein dabei war: "Ich sehe das noch nicht so dramatisch, wir haben immer noch eine starke Liga, die auch durchaus mit den anderen Nationen mithalten kann."

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.