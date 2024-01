Heute beginnt die Handball-EM (IMAGO / wolf-sportfoto)

Erwartet werden 53.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. So viele haben noch nie ein Handball-Spiel verfolgt. Weitere Vorrundengegner Deutschlands sind Nordmazedonien und Rekord-Weltmeister Frankreich.

Es ist das erste Mal, dass eine Handball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland ausgetragen wird. Die Begegnungen finden in den nächsten zweieinhalb Wochen in insgesamt sechs Städten statt: Neben Düsseldorf wird auch in Köln, Mannheim, München, Berlin und Hamburg gespielt.

