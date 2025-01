Dänemark und Mathias Gidsel (r.) ließen Algerien und Messaoud Berkous bei der Handball-WM keine Chance. (IMAGO / Eibner-Pressefoto / Marcel von Fehrn)

Das Duell traditionsreiche Handballnation gegen Außenseiter gab es bei dieser WM gleich zum Start. Algerien ist für Dänemark zum Turnierauftakt ein dankbarer Gegner. 47:22 der Endstand.

In der Gruppenphase dominieren die europäischen Teams, wie schon in den Jahren zuvor. Nur sieben von vierunddreißig außereuropäischen Mannschaften schaffen es in die Hauptrunde. Davon erreichen nur Ägypten und Brasilien das Viertelfinale.. Bei den Spielen mit afrikanischer, asiatischer oder amerikanischer Beteiligung waren oft viele leere Zuschauerränge zu sehen.

DHB-Präsident Michelmann: anderen Ländern beim Aufbau helfen

Die Unausgeglichenheit bei internationalen Wettbewerben ist kein neues Phänomen. Andreas Michelmann, der Präsident des Deutschen Handballbundes ist der Meinung, dass sich die europäischen Nationen für ihre starken Leistungen im Handball nicht entschuldigen müssen. Stattdessen solle man anderen Ländern beim Aufbau helfen. Zum Beispiel in Chile, Brasilien oder Italien: "Und das könnte ja ein Ansatz sein, zu sagen, dann gucken wir mal da, wo schon ein ziemliches Interesse besteht, wo vielleicht die finanzielle Basis noch nicht so stark ist und gießen diese etwas zärteren Pflänzchen. Das könnte ja eine Idee sein."

Seit der Jahrtausendwende wurden nur drei Weltmeisterschaften außerhalb von Europa ausgetragen. Turniere in Ländern stattfinden zu lassen, die keine Handballkultur haben, hält Michelmann für schwierig. Stattdessen müsse man bei qualifizierten Trainern ansetzen. "Dass wir in Deutschland eine internationale, akademische Trainerausbildung haben. Einerseits für uns selbst, um die entsprechende Qualifikation zu haben und auch um das Berufsbild Trainer anzuerkennen und das ist natürlich absolut wichtig, so viele gute Trainer wie möglich zu haben und es schadet natürlich auch nicht unserem internationalen Ansehen, wenn die dann bei uns ausgebildet werden."

So könne auch dem Frauen-Handball international geholfen werden. Deutschland gehört dort aktuell selbst nicht zur Weltspitze. 2013 wurde mit Brasilien zum letzten Mal ein nicht-europäisches Team Weltmeister.

Handball bei Olympischen Winterspielen?

Um ein mögliches Olympia-Aus zu verhindern kann sich DHB-Präsident Michelmann auch eine Eingliederung des Handballs ins Programm der Winterspiele vorstellen: "Um die Winterspiele vielleicht auch etwas aufzuwerten. Und andererseits, wenn wir ehrlich sind auch gut, weil zum Beispiel für unsere Sportler auch ein Problem ist drei internationale Turniere in 13 Monaten zu haben. Das würde die Frage auch lösen." Handball sei wie viele andere Hallen-Sportarten ohnehin eine Wintersportart.

Der Handball-Weltverband IHF sieht, im Gegensatz zu vielen anderen Parteien in der Handballwelt, auf Deutschlandfunk-Anfrage keinen Grund zur Sorge um die olympische Zukunft: "Wir können ganz klar sagen, dass die Zukunft des Handballs bei den Olympischen Spielen nicht in Gefahr ist, da die Zahlen bei Paris 2024 in jeder Hinsicht sehr gut waren. Der Trend geht auch bei den Turnieren eindeutig zu mehr Mannschaften außerhalb Europas, und das ist ein Ergebnis der von der IHF ins Leben gerufenen Programme."

Demnach habe sich die Zahl der Übertragungsstunden im Handball zwischen den Olympischen Spielen 2020 in Tokio und 2024 in Paris fast verdoppelt.

Liga-Geschäftsführer Bohmann: "Digitale Verbreitung nicht ausreichend"

Frank Bohmann ist Geschäftsführer der Handball-Bundesliga. Er ist der Meinung, dass die IHF mehr Geld investieren muss, um eine zentrale Frage zu beantworten. "Wie entwickele ich den Markt in den Kernsportmärkten. Das war bislang vielleicht nicht mit der notwendigen Aufmerksamkeit oder auch mit den falschen Ansätzen. Ich glaube es muss über den Markt und die Medien gehen. Die digitale Verbreitung des Handballs auf Weltebene ist im Vergleich zu anderen Sportarten absolut nicht ausreichend."

Die IHF habe hohe dreistellige Millionensummen erwirtschaftet und müsse Teile davon schnellstmöglich in die Weiterentwicklung des Handballs investieren. Dazu gehöre auch die Weltmeisterschaftsprämien zu erhöhen. "Der Weltmeister bekommt am Ende ein Preisgeld von hunderttausend Dollar – das ist weniger als der Viertplatzierte bei unserem Pokalfinale. Da muss glaub ich nochmal ganz neu gedacht werden. Wie kriege ich auch die Stars dieses Sports als Persönlichkeiten viel stärker transportiert?"

Eine Chance neue Zielgruppen anzusprechen und Nachwuchs in die Hallen zu bringen, sieht Liga-Chef Bohmann durch die aktuelle WM-Übertragung und gute Leistungen der deutschen Mannschaft.

Die Präsidentenwahl des Internationalen Olympischen Komitees Anfang März könnte für den Handball richtungsweisend werden. Einige mögliche Nachfolger von IOC-Präsident Thomas Bach haben bereits angekündigt, die Olympischen Spiele internationaler und größer machen zu wollen. Ob Handball diesen Weg im olympischen Programm mitgehen kann, wird sich zeigen.