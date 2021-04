"Es soll sich anfühlen wie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, alles gleichzeitig", sagt Erlend Apneseth über seine Musik. Archaische und neue Klangwelten verschmilzen darin miteinander, norwegischer Folk-Rock und frei Assoziiertes verbinden sich zu einer Musik im Werden. "Eine meiner größten Inspirationen ist die Erforschung meines Instruments", sagt Apneseth über die Hardangerfiedel, die mit der Violine verwandte traditionelle norwegische Kastenhalslaute. In seinen unterschiedlichen Ensembles kombiniert er sie mit Maultrommel oder Bouzouki, aber auch Synthesizer und Elektronik. In Volksmusik-Archiven sucht er nach alten Quellen, die er in seine eigene Klangsprache überführt. Was aus seinem Klanglabor dringt, zeigt die höchst persönliche Vision einer nordischen Alchemie der Töne. Wie der 1990 geborene Künstler aus all diesem Disparaten ein organisches Ganzes formt, ist ein faszinierendes Erlebnis.