US-Wahlkampf

Harris und Trump treffen in TV-Duell aufeinander

Zum ersten Mal in diesem Wahlkampf stehen sich in der kommenden Nacht die Präsidentschaftskandidaten Harris von den Demokraten und der Republikaner Trump in einem TV-Duell direkt gegenüber. Der Schlagabtausch zwischen der amtierenden Vizepräsidentin und dem ehemaligen US-Präsidenten gilt als ein Höhepunkt in den verbleibenden knapp zwei Monaten bis zur US-Präsidentenwahl am 5. November.