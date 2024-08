Erster gemeinsamer Auftritt der demokratischen US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und ihrem Vize-Kandidaten Tim Walz im Liacouras Center der Temple University in Philadelphia im US.Bundestaat Pennsylvania (06.08.2024) (Matt Rourke/AP/dpa-Bildfunk)

Harris hob vor Anhängern in Philadelphia vor allem das politische Profil des 60-Jährigen Gouverneurs von Minnesota hervor. Sie betonte dabei unter anderem seine Unterstützung für Militärveteranen, Gewerkschaften, striktere Waffengesetze und ein liberales Abtreibungsrecht. Walz selbst griff in seiner Rede den republikanischen Bewerber Trump an. Dieser verhöhne Recht und Ordnung und säe Chaos und Spaltung.

Auch wisse Trump nicht das Geringste darüber, seinem Land zu dienen, weil er zu sehr damit beschäftigt sei, sich selbst zu dienen. Walz fügte hinzu, er könne die Debatte gegen Trumps Vize-Kandidaten Vance kaum abwarten.

