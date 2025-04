Trump-Regierung

Die Harvard-Universität lehnt Trumps Forderung nach Kurswechsel ab. (Xinhua / dpa)

Wie die Ministerin für Heimatschutz, Noem, in Washington mitteilte, hat sie die Universität aufgefordert, bis zum 30. April die - Zitat - "illegalen und gewalttätigen Aktivitäten" ausländischer Studenten an der Universität aufzuklären. Komme Harvard dieser Aufforderung nicht in vollem Umfang nach, werde die Hochschule das Privileg verlieren, ausländische Studierende einzuschreiben. An der Universität herrsche eine "antiamerikanische, pro-Hamas-Ideologie", erklärte Noem. Die Leitung der Universität wies die Vorwürfe zurück.

In Harvard hatten Studierende gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen protestiert.

Präsident Trump sieht die Demonstranten als außenpolitische Bedrohung und stoppte die Zahlung von Fördergeldern an Harvard in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.