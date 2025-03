Bundestag

Haushaltsausschuss befasst sich mit geplanten Milliarden-Paketen

Der Haushaltsausschuss des Bundestags kommt am heutigen Sonntag zusammen, um sich mit den Gesetzentwürfen für die geplanten Grundgesetzänderungen zu befassen. Er will konkrete Beschlussempfehlungen für die entscheidende Plenumssitzung am Dienstag erarbeiten.