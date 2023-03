Ukraine-Hilfe

Marder, Leopard & Co: Die Liste der deutschen Rüstungshilfe für die Ukraine, einschließlich der Ausbildung, ist umfangreich. (Christian Charisius / dpa / Christian Charisius)

Die Abgeordneten sollen dafür rund zwölf Milliarden Euro freigeben. Bislang waren rund drei Milliarden Euro für deutsche Waffenhilfen an die Ukraine freigegeben. Verwendet werden soll das Geld für direkte Waffenlieferungen an die Ukraine sowie für Wiederbeschaffungen für die Bundeswehr, deren Bestände durch Lieferungen an die Ukraine verringert worden sind. Die ersten Mittel soll die Bundeswehr bereits in diesem Jahr ausgeben dürfen. Auch für die Folgejahre sieht der geplante Beschluss Finanzmittel vor.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.