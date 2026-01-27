Vor Borkum

Kurz nach dem Verlassen des Emder Hafens am Montagabend sei ein Feuer im Maschinenraum ausgebrochen - jetzt wird er in den Hafen zurückgeschleppt. (- / DGzRS / dpa / -)

Das sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Das Schiff soll nach Angaben des Havariekommandos von Experten untersucht werden. Sicherheitsbedenken müssten geklärt werden, bevor der Frachter wieder auslaufen dürfe.

Am Montagabend war im Maschinenraum des Transporters kurz nach Verlassen des Hafens in Emden ein Brand ausgebrochen. Die Crew konnte verhindern, dass das Feuer sich weiter ausbreitete. Die Besatzung wurde unverletzt mit einem Helikopter zurück an Land gebracht. Einsatzkräfte konnten den Brand löschen. Nach Angaben des Havariekommandos traten keine Schadstoffe aus.

